Про це йдеться на офіційній сторінці Укрзалізниці.

"Залізничники вдячні пану Джонсону за підтримку в День нашої незалежності та розраховують бачити одного з найбільших друзів України на борту українських поїздів ще частіше — після завершення війни й поготів", - повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що повномасштабний запуск програми лояльності планується найближчим часом. Наразі компанія приймає побажання, яким саме користувачі хотіли б бачити UZ Loyalty Club.

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