Борис Джонсон став першим членом Loyalty Club Укрзалізниці
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втретє обрав залізницю для подорожі до Києва та став першим власником картки лояльності, врученої безпосередньо головою правління Укрзалізниці
Про це йдеться на офіційній сторінці Укрзалізниці.
"Залізничники вдячні пану Джонсону за підтримку в День нашої незалежності та розраховують бачити одного з найбільших друзів України на борту українських поїздів ще частіше — після завершення війни й поготів", - повідомляє Укрзалізниця.
Зазначається, що повномасштабний запуск програми лояльності планується найближчим часом. Наразі компанія приймає побажання, яким саме користувачі хотіли б бачити UZ Loyalty Club.
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