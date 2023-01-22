Про це Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю в інтерв'ю elDiario.

"Це політичне рішення, яке досі не було ухвалене в основному через небажання Німеччини. Але якщо цього не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ", - зазначив верховний представник Єврокомісії.

Жозеп Боррель висловив думку, що війна в Україні нині перебуває в стані застою, і на цьому тлі масштабуються дискусії про передачу українським захисникам танків.

"Йде дискусія про те, чи давати Україні зброю, яка дозволить не тільки стримувати росіян, а й дати їм відсіч, зламавши їх фронт. І це та дискусія про танки, яка йде сьогодні, і яка помалу, занадто потроху просувається до рішення про постачання цієї зброї", - сказав він.

Також верховний представник Єврокомісії наголосив на своїй підтримці передачі Києву танків західного зразка - інакше, на його переконання, війна продовжиться.

Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що загальна позиція партнерів щодо перемоги України вже сформована.

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує відвідати Україну, він також заявив, що ФРН не гаятиме часу та надалі обговорюватиме з союзниками питання щодо танків Leopard 2 для ЗСУ.

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