Боррель: рішення про постачання танків Україні не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини
Верховний представник Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що союзники не ухвалили політичне рішення про передачу Україні сучасних танків Leopard 2 переважно через позицію Німеччини
Про це Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю в інтерв'ю elDiario.
"Це політичне рішення, яке досі не було ухвалене в основному через небажання Німеччини. Але якщо цього не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ", - зазначив верховний представник Єврокомісії.
Жозеп Боррель висловив думку, що війна в Україні нині перебуває в стані застою, і на цьому тлі масштабуються дискусії про передачу українським захисникам танків.
"Йде дискусія про те, чи давати Україні зброю, яка дозволить не тільки стримувати росіян, а й дати їм відсіч, зламавши їх фронт. І це та дискусія про танки, яка йде сьогодні, і яка помалу, занадто потроху просувається до рішення про постачання цієї зброї", - сказав він.
Також верховний представник Єврокомісії наголосив на своїй підтримці передачі Києву танків західного зразка - інакше, на його переконання, війна продовжиться.
- Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.
- Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що загальна позиція партнерів щодо перемоги України вже сформована.
- Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує відвідати Україну, він також заявив, що ФРН не гаятиме часу та надалі обговорюватиме з союзниками питання щодо танків Leopard 2 для ЗСУ.
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