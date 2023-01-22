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У міноборони ФРН пообіцяли "не гаяти часу" щодо вирішення питання з танками Leopard для України

22 січня, 2023 неділя
08:11
війна з Росією Борис Пісторіус

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує відвідати Україну, він також заявив, що ФРН не гаятиме часу та надалі обговорюватиме з союзниками питання щодо танків Leopard 2 для ЗСУ

Про це мовиться в інтерв'ю міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса в Bild am Sonntag.

Міністр оборони Німеччини уникнув прямої відповіді на запитання про танки Leopard 2 для України, однак заявив, що ФРН "не гаятиме часу" щодо розв'язання цього питання:

"Ми ведемо дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед із США. Щоб бути максимально підготовленими до можливих рішень, у п'ятницю я доручив своїй команді ретельно все вивчити, щоб у разі виникнення будь-яких обставин ми не втрачали часу", - заявив Борис Пісторіус.

Він також пообіцяв відвідати Україну найближчим часом, відповідаючи на запитання, куди відбудеться перший візит новопризначеного міністра Німеччини:

"Це ще не остаточно, але можна сказати точно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів. У п'ятницю я зустрів свого українського колегу в Рамштайні для інтенсивного обміну. Олексій Резніков –  відкрита людина, яка точно знає, чого хоче", - сказав чиновник.

У виданні Bild зазначили, що принаймні Борис Пісторіус ухвалив рішення про підрахування кількості працюючих німецьких Leopard 2 у розпорядженні бундесверу та промисловості.

  • 19 січня новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення щодо постачання танків буде ухвалено протягом наступних кількох днів.
  • Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
  • 21 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.
  • Голова оборонного комітету бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Ціммерман розкритикувала канцлера ФРН Олафа Шольца через відмову надати дозвіл на передачу танків Україні.

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