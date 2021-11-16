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Боснія і Герцеговина - Україна: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2022

16 листопада, 2021 вiвторок
14:30
Спорт Україна - Боснія і Герцеговина

Букмекери вважають збірну України фаворитом відбіркового матчу чемпіонату світу з футболу проти Боснії і Герцеговини

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Букмекерські контори пропонують на перемогу команди Олександра Петракова коефіцієнт 1,61, на нічию дають 4,00, на виграш Боснії і Герцеговини - 5,25. 

Читайте також: ЧС-2022: Які результати потрібні збірній України у заключному турі для виходу з групи

За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти нашої національної команди у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими. 

Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи. 

Сьогодні у вирішальному турі Україна зіграє у гостях з Боснією і Герцеговиною, а Фінляндія прийматиме Францію. Українцям потрібно перемагати боснійців та розраховувати, що фіни не переможуть французів, а якщо зіграють внічию, то не заб'ють більше голів, ніж українці - за рівної кількості очок вирішальне значення матиме різниця забитих і пропущених м'ячів та кількість забитих голів. Зараз вона в України 9:8, а у Фінляндії 10:8. 

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина. Початок - о 21:45.   

Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй. 

Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.

Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься  з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

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футбол
Збірна України
букмекери
ЧС-2022
збірна Боснії і Герцеговини
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