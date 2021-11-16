Боснія і Герцеговина - Україна: стартові склади команд на вирішальний матч відбору ЧС-2022
Сьогодні, 16 листопада, збірна України зіграє у Боснії і Герцеговині вирішальний матч відбору на ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають Україну фаворитом у матчі проти Боснії і Герцеговини. Коефіцієнт - 1,86. На виграш господарів - 4,54. Нічия оцінюється у 3,80.
За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти нашої національної команди у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими.
Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.
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Сьогодні у вирішальному турі Україна зіграє у гостях з боснійцями, а Фінляндія прийматиме Францію.
Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.
Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.ЧС-2022
Кваліфікація. 10-й тур
16 листопада
Боснія і Герцеговина - Україна
Боснія і Герцеговина: Васіль – Сушіч, Ковачевіч, Хаджикадуніч, Ахмедходжіч – Прціч, Хаджиахметовіч, Гояк – Менало, Деміровіч, Стевановіч
Україна: Бущан – Тимчик, Забарний, Матвієнко,Соболь – Степаненко, Малиновський, Зінченко – Ярмоленко (к), Циганков – Яремчук
Зеніца, стадіон "Біліно Полє"
Початок о 21:45
Пряма трансляція на телеканалах "Україна" та "Футбол 1"
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі
- 14 листопада стало відомо, що лідери збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко та Сеад Колашинац не зіграють проти України у заключному матчі групового раунду відбору чемпіонату світу - 2022
- 15 листопада головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петев пообіцяв випустити на гру з Україною напіврезервний склад.
- Футболіст збірної України Олександр Зінченко заявив, що сподівається на перемогу збірної Франції над Фінляндією у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022
- 15 листопада стало відомо, що Олександр Петраков залишиться на посаді головного тренера збірної України, незалежно від результату відбіркового матчу проти Боснії і Герцеговини.
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