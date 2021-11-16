Боснія і Герцеговина - Україна: стартові склади команд на вирішальний матч відбору ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери вважають Україну фаворитом у матчі проти Боснії і Герцеговини. Коефіцієнт - 1,86. На виграш господарів - 4,54. Нічия оцінюється у 3,80.



За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти нашої національної команди у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими.

Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.

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Сьогодні у вирішальному турі Україна зіграє у гостях з боснійцями, а Фінляндія прийматиме Францію.

Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.

Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.

Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

Кваліфікація. 10-й тур16 листопада: Васіль – Сушіч, Ковачевіч, Хаджикадуніч, Ахмедходжіч – Прціч, Хаджиахметовіч, Гояк – Менало, Деміровіч, Стевановіч: Бущан – Тимчик, Забарний, Матвієнко,Соболь – Степаненко, Малиновський, Зінченко – Ярмоленко (к), Циганков – ЯремчукЗеніца, стадіон "Біліно Полє"Пряма трансляція на телеканалах "Україна" та "Футбол 1"

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