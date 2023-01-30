"Бояться, що в селах їх просто повбивають": мер Федоров про завезених до Мелітополя поліцейських із РФ
Завезені до тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області 800 поліцейських з РФ бояться сил спротиву, а "кадирівці" контролюють місцеві "суди" і "прокуратуру"
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Знаком є те, що їх не розвезли по містах і селам. Вони усі живуть на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Удень роз'їжджаються по тимчасово окупованих населених пунктах, але вночі знову збираються на Мелітопольщині, бо бояться сил спротиву, того, що в селах їх просто повбивають", - зауважив Федоров.
Зокрема додається, що він наголосив на тому, що нові партії "гауляйтерів" і "гастролерів" РФ мусить завозити через наднизьку колаборацію жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області.
Окрім цього, він також повідомив, що росіяни розпочали "узаконювати" в'язниці й катівні на тимчасово окупованих територіях. "Гауляйтерами" видано указ про легалізацію 28 в'язниць, з яких три - у Запорізькій області.
"Якщо раніше ми говорили, що лише на території тимчасово окупованого Мелітополя є щонайменше п'ять катівень, то частину з них рашисти вже "легалізували", - зазначив мер.
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Відповідаючи на запитання про роль так званих "кадирівців" у тимчасово загарбаному Мелітополі, Федоров повідомив, що, крім них, у РФ є мало охочих їхати на окуповані українські землі. Підпорядковані ж очільнику Чечні Рамзану Кадирову кадри активно їдуть сюди, беручи під контроль не лише військову ситуацію і мародерство, а й створені окупаційною "владою" так звані "суди", "прокуратуру".
"Також ми бачили, що місяць тому на окуповану територію Запорізької області приїжджав черговий "смотрящій" Армен Саркісян, який призначений "куратором" в'язниць і ув'язнених на ТОТ", - додав Федоров.
- Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що Кремлі видали наказ про створення на тимчасово окупованих територіях 28 в'язниць, із них 2 - виправні колонії, також колонія-поселення.
- Також він поінформував, що російські терористи активно зомбують українських дітей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
- Нагадаємо: 28 січня стало відомо, що за даними мера Мелітополя, окупанти привезли на Запоріжжя 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю.
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