Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра у Досі розпочнеться о 21:00. Наживо її транслюватиме Megogo.

На груповому раунді Бразилія перемогла Сербію (2:0), Швейцарію (1:0), поступилася Камеруну (0:1) та фінішувала у квартеті G на першій позиції.

Південна Корея зіграла внічию з Уругваєм (0:0), програла Гані (2:3), здолала Португалію (2:1) та стала другою в групі H.

ЧС-2022

1/8 фіналу

Бразилія - Південна Корея

Доха, стадіон 974

5 грудня, 21:00

Пряма трансляція - Megogo

3 та 4 грудня чвертьфіналістами чемпіонату світу-2022 стали збірні Нідерландів, Аргентини, Франції та Англії.

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