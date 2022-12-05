Бразилія - Південна Корея: де дивитися матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
У понеділок, 5 грудня, у першому раунді плей-офф ЧС-2022 з футболу збірна Бразилії зустрічається з Південною Кореєю
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра у Досі розпочнеться о 21:00. Наживо її транслюватиме Megogo.
На груповому раунді Бразилія перемогла Сербію (2:0), Швейцарію (1:0), поступилася Камеруну (0:1) та фінішувала у квартеті G на першій позиції.
Південна Корея зіграла внічию з Уругваєм (0:0), програла Гані (2:3), здолала Португалію (2:1) та стала другою в групі H.
ЧС-2022
1/8 фіналу
Бразилія - Південна Корея
Доха, стадіон 974
5 грудня, 21:00
Пряма трансляція - Megogo
- 3 та 4 грудня чвертьфіналістами чемпіонату світу-2022 стали збірні Нідерландів, Аргентини, Франції та Англії.
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