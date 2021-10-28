Бразилія та Аргентина відмовляться від участі у ЧС з футболу, в разі його проведення кожні два роки

Про це повідомляє офіційний сайт Конфедерації футболу Південної Америки - КОНМЕБОЛ.

Відповідну заяву конфедерація оприлюднила після засідання, присвяченого ініціативі ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) проводити чемпіонат світу раз на два роки.

"Немає жодних причин, переваг чи обґрунтувань для змін, які просуває ФІФА. У зв'язку з цим, десять країн, що входять до КОНМЕБОЛ, ратифікували, що вони не братимуть участі у чемпіонаті світу з футболу, що проводиться кожні два роки", - йдеться у заяві.

У КОНМЕБОЛ підкреслили, що ФІФА відвертається від 100-річної традиції світового футболу, ігноруючи історію однієї з найважливіших спортивних подій на планеті.

"КОНМЕБОЛ підтримує нинішній чемпіонат світу з футболу з його термінами та системою відбору, оскільки він зарекомендував себе як успішна модель, яка базується на спортивній майстерності та винагороджує зусилля, талант і планомірну роботу", – резюмували у конфедерації, до якої входять збірні Аргентини, Бразилії, Болівії, Венесуели, Колумбії, Парагваю, Перу, Уругваю, Чилі та Еквадору.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb