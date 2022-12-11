Бразильський футболіст "Шахтаря" відмовився повертатись в Україну

Про це повідомляє Sport Witness.

За інформацією джерела, Майкон вже повідомив керівництву донецького "Шахтаря", що не має бажання повертатись в Україну.

"Корінтіанс" зацікавлений у збереженні Майкона, але не готовий платити 7 млн євро за трансфер. У бразильському клубі розглядають можливість продовжити оренду ще на рік.

На Майкона також претендує англійський "Брайтон", який очолює екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. Проте поки немає інформації, чи англійці готові купити бразильця цієї зими.

Оренда Майкона у "Корінтіансі" закінчується 31 грудня. У цьому сезоні хавбек провів 26 матчів і забив 2 голи.

16 листопада лідер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик заявив, що фінансові запити "гірників" у 100 млн євро є нереалістичними, і ставлять "шлагбаум" для його трансферу в топчемпіонат.

30 листопада захисник грузинського "Сабуртало" Георгій Гочолейшвілі став гравцем донецького "Шахтаря".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb