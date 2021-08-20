Бренд Poco представив 3 поліпшені фішки своїх гаджетів
У мобільній індустрії з'являється все більше брендів, які зі старту привертають до себе увагу гаджетоманів і швидко завойовують їхню любов
Чимало новинок має китайське коріння, тож в нас є шанс придбати сучасний пристрій за розумною ціною.
Продуктивність на максимумі
Як і старший брат Xiaomi, кожен смартфон Poco стає "топом за свої гроші" – баланс вартості й можливостей робить його таким популярним. Ці пристрої складно назвати бюджетними, але в межах своєї категорії всі моделі є справжнім проривом.
Наприклад, Poco X3 привернув увагу покупців неймовірним для своєї ціни чипом Snapdragon 750G, дивовижною частотою оновлення кадрів у 120 Гц і сучасним модулем камери на 64 мегапікселі. Додайте сюди акумулятор на 5 тис мА∙ч й отримаєте ідеальний збалансований девайс.
Його молодший колега Poco M3 підкорив серця користувачів величезною місткістю батареї, якісним дисплеєм і достатньою потужністю. А ще потішив оригінальним, наскільки це можливо для безрамкового телефону, дизайном.
Прокачані можливості мультимедіа
Все ж для більшості покупців смартфон є у першу чергу модною іграшкою. Поціновувачі розваг без обмежень відкриють у будь-якому пристрої Poco чимало приємних сюрпризів:
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кристально чистий звук. Меломани будуть задоволені якістю стереодинаміків і замінять телефоном традиційну портативну колонку;
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якісна матриця. IPS або Amoled – вибір за вами, але деталізація й динаміка зображення точно припадуть до душі;
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потужний графічний адаптер. З чипом від Adreno легко запустити будь-яку сучасну гру.
Якщо шукаєте найпрокачаніший смартфон за помірну ціну, обов'язково придивіться до флагмана лінійки Poco F3.
Неймовірна автономність
І флагманські рішення, і бюджетні моделі Poco розраховані на активних користувачів, тож з акумуляторами у лінійці все просто чудово.
Завдяки технологіям швидкого заряджання виробникові вдалося зняти будь-які обмеження щодо використання смартфона: фотографуйте, грайте й спілкуйтеся без постійного прив’язування до джерела живлення.
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