Бренд Poco представив 3 поліпшені фішки своїх гаджетів

Чимало новинок має китайське коріння, тож в нас є шанс придбати сучасний пристрій за розумною ціною.



Продуктивність на максимумі

Як і старший брат Xiaomi, кожен смартфон Poco стає "топом за свої гроші" – баланс вартості й можливостей робить його таким популярним. Ці пристрої складно назвати бюджетними, але в межах своєї категорії всі моделі є справжнім проривом.

Наприклад, Poco X3 привернув увагу покупців неймовірним для своєї ціни чипом Snapdragon 750G, дивовижною частотою оновлення кадрів у 120 Гц і сучасним модулем камери на 64 мегапікселі. Додайте сюди акумулятор на 5 тис мА∙ч й отримаєте ідеальний збалансований девайс.

Його молодший колега Poco M3 підкорив серця користувачів величезною місткістю батареї, якісним дисплеєм і достатньою потужністю. А ще потішив оригінальним, наскільки це можливо для безрамкового телефону, дизайном.



Прокачані можливості мультимедіа





Все ж для більшості покупців смартфон є у першу чергу модною іграшкою. Поціновувачі розваг без обмежень відкриють у будь-якому пристрої Poco чимало приємних сюрпризів:

кристально чистий звук. Меломани будуть задоволені якістю стереодинаміків і замінять телефоном традиційну портативну колонку;

якісна матриця. IPS або Amoled – вибір за вами, але деталізація й динаміка зображення точно припадуть до душі;

потужний графічний адаптер. З чипом від Adreno легко запустити будь-яку сучасну гру.

Якщо шукаєте найпрокачаніший смартфон за помірну ціну, обов'язково придивіться до флагмана лінійки Poco F3.







Неймовірна автономність



І флагманські рішення, і бюджетні моделі Poco розраховані на активних користувачів, тож з акумуляторами у лінійці все просто чудово.

Завдяки технологіям швидкого заряджання виробникові вдалося зняти будь-які обмеження щодо використання смартфона: фотографуйте, грайте й спілкуйтеся без постійного прив’язування до джерела живлення.