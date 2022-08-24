Про це інформує в твіттері американська компанія Brickmania Toys.

Компанія створила відео з українськими військовими та технікою, зробленою з блоків LEGO.

"Brickmania з гордістю представляє шану хоробрим людям України, а також до святкування Дня Незалежності України, нашу лінійку благодійних заходів для України! Слава Україні!" - прокоментували в компанії.

На відео - найбільший у світі транспортний літак "Мрія", винищувач МіГ-29 та бронетехніка, танк Т64 та БТР-4. Для створення відео у Brickmania Toys використали справжні набори, які компанія випустила на підтримку України.

День незалежності України – головне державне свято нашої держави, яке відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Офіційно День Незалежності почали святкувати з 1992 року.

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