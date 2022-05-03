Британець привіз до прикордонного міста поруч з Україною понад 7 тис. плюшевих ведмедів для дітей-біженців
Чоловік із Сомерсета (Англія) приїхав до кордону України, щоб запропонувати іграшки для дітей-біженців. Його місцева громада подарувала понад 7 тисяч ведмедів
Про це пише GB News.
Девід Фрік був у відпустці в Будапешті, коли побачив чоловіка, який роздавав дітям м’які іграшки, і захотів зробити те саме.
"Це просто розбило моє серце, коли я побачила світло на обличчі цього хлопчика. Вийшовши з дому, він залишив усе. Тож я пішов додому і почав думати, що ми можемо зробити", - сказав він.
У розмові з GB News Девід розповів, що він і четверо його друзів зібралися разом і "за тиждень у нас було шість-сім тисяч плюшевих ведмедиків", які подарували місцеві школи.
Мандрівка від Сомерсета до угорського міста Захонь, що розташоване неподалік від кордону з Україною, тривала три дні.
"Дуже приємно мати можливість передати цих ведмедиків дітям особисто. Ми розмістили кілька фотографій у нашому Facebook, і ми навіть отримали деякі коментарі від людей, які казали "це мій ведмідь"", - розповів Девід.
Видання зазначає, що це лише один із багатьох способів, яким британці допомагали біженцям з України. Одна пара з Великобританії орендувала цілий готель у Польщі, щоб створити центр для біженців, які тікають від російського вторгнення в Україну.
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