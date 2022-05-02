Британка, яка чекала з України свою подругу, розфарбувала будинок у синьо-жовті кольори
Мешканка міста Кембридж пофарбувала будинок у кольори прапора України, поки чекала свою подругу з Києва
Про це повідомляє BBC.
Місіс Платінгс чекала Крістіну Корніюк з Києва. Вона отримала дозвіл на перебування у Великій Британії за спеціальною схемою спонсорства України. Вони зустрілись у неділю (1 травня).
"Це відчуття справді, справді, чудове. Це трохи сюрреалістично. І в це досить важко повірити", – сказала місіс Платінгс.
Жінка сказала, що пофарбувала свій будинок в синьо-жовтий колір, щоб "заявити" про російське вторгнення. Вона дружить з Крістіною Корніюк три роки, і востаннє вони бачилися на початку лютого.
"Я завжди хотіла, щоб вона приїхала і я показала їй Кембридж. Шкода, що це сталося в цій ситуації, але в цілому ми щасливі, що вона в безпеці. Я сподіваюся, що вона зможе отримати з цього максимум, знайде тут друзів і замість того, щоб втратити свою країну, здобуде іншу спільноту. Тоді, сподіваюся, ми всі зможемо відвідати її в Україні, коли все це закінчиться", - сказала місіс Платінгс.
Крістіна розповіла, що хвилюється за своїх батьків, які залишись у Києві. Вона не змогла їх переконати і вони залишились в Україні.
"Я дуже старалася їх переконати. Я маю на увазі, що ми всі дорослі, і у нас є відповідальність за своє життя, тому вони вирішили залишитися і я не змогла їх переконати", - сказала вона.
- Британський коледж запропонував безкоштовні курси англійської мови для українських біженців.
- Уряд Великої Британії спростив умови для навчання вимушено переселеним студентам з України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.75
- Актуальне
- Важливе