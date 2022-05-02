Британка, яка чекала з України свою подругу, розфарбувала будинок у синьо-жовті кольори

Про це повідомляє BBC.



Місіс Платінгс чекала Крістіну Корніюк з Києва. Вона отримала дозвіл на перебування у Великій Британії за спеціальною схемою спонсорства України. Вони зустрілись у неділю (1 травня).



"Це відчуття справді, справді, чудове. Це трохи сюрреалістично. І в це досить важко повірити", – сказала місіс Платінгс.



Жінка сказала, що пофарбувала свій будинок в синьо-жовтий колір, щоб "заявити" про російське вторгнення. Вона дружить з Крістіною Корніюк три роки, і востаннє вони бачилися на початку лютого.



"Я завжди хотіла, щоб вона приїхала і я показала їй Кембридж. Шкода, що це сталося в цій ситуації, але в цілому ми щасливі, що вона в безпеці. Я сподіваюся, що вона зможе отримати з цього максимум, знайде тут друзів і замість того, щоб втратити свою країну, здобуде іншу спільноту. Тоді, сподіваюся, ми всі зможемо відвідати її в Україні, коли все це закінчиться", - сказала місіс Платінгс.



Крістіна розповіла, що хвилюється за своїх батьків, які залишись у Києві. Вона не змогла їх переконати і вони залишились в Україні.



"Я дуже старалася їх переконати. Я маю на увазі, що ми всі дорослі, і у нас є відповідальність за своє життя, тому вони вирішили залишитися і я не змогла їх переконати", - сказала вона.

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