Велика Британія анонсувала публічне розслідування смерті жінки від російської військової отрути "Новачок"

Про це повідомляє Reuters.



У четвер, 18 листопада, міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що проведе публічне розслідування смерті Дон Стерджес, яка отруїлась "Новачком" в Солсбері.



44-річна Дон Стерджес померла у 2018 році від отруєння "Новачком" після того, як її партнер знайшов підроблений флакон парфумів, який, на думку поліції, використовували російські розвідники для контрабанди речовини в країну.



"Це важливий крок для гарантії того, що сім'я Дон Стерджес отримає відповіді, які їм потрібні", - заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател.



Зазначається, що розслідування можуть провести в Солсбері та в Лондоні в 2022 році.



Розслідування буде вивчати будь-яку можливу причетність Росії до непрямого отруєння Стерджес.