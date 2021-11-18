Велика Британія анонсувала публічне розслідування смерті жінки від російської військової отрути "Новачок"
Велика Британія заявила, що проведе публічне розслідування смерті жінки від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" після замаху на вбивство Скрипаля три роки тому
Про це повідомляє Reuters.
У четвер, 18 листопада, міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що проведе публічне розслідування смерті Дон Стерджес, яка отруїлась "Новачком" в Солсбері.
44-річна Дон Стерджес померла у 2018 році від отруєння "Новачком" після того, як її партнер знайшов підроблений флакон парфумів, який, на думку поліції, використовували російські розвідники для контрабанди речовини в країну.
"Це важливий крок для гарантії того, що сім'я Дон Стерджес отримає відповіді, які їм потрібні", - заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател.
Зазначається, що розслідування можуть провести в Солсбері та в Лондоні в 2022 році.
Розслідування буде вивчати будь-яку можливу причетність Росії до непрямого отруєння Стерджес.
- 5 березня 2018 року у британському місті Солсбері колишньому російському розвіднику Сергію Скрипалю та його дочці стало погано в торговельному центрі, після чого його госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною.
- Після отруєння Скрипаля та його дочки голова уряду Великої Британії оголосила про висилання з країни 23 російських дипломатів.
- У російській розвідці заявили, що в отруєнні Скрипалів винні агенти США та Великої Британії.
- 30 червня 2018 рокув місті Еймсбері графства Вілтшир на півдні Англії було виявлено непритомних чоловіка і жінку. Їхній стан тоді пов'язували із впливом невідомої речовини, однак не могли сказати точно, чим вони отруїлися.
- Згодом виявилося, що чоловік і жінка були отруєні "Новачком" - такою самою нервово-паралітичною речовиною, як і Скрипаль і його дочка.
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