Британія кредитувала Енергоатом на 192 млн фунтів стерлінгів
Президент Енергоатома Петро Котін подякував експортно-кредитному агентству Великої Британії за надання кредитної гарантії на суму 192 млн фунтів стерлінгів для закупівлі послуг збагачення урану у компанії Urenco
Про це повідомляє Енергоатом.
У Лондоні на Всесвітньому ядерному симпозіумі 2023 Петро Котін зустрівся з головою Експортно-кредитного агентства Великої Британії (UKEF) Тімом Рідом і командою UKEF, щоб подякувати за допомогу українській енергетиці та обговорити подальшу співпрацю.
Президент Енергоатома також подякував уряду Великої Британії, а саме міністерству торгівлі та міністерству енергетики, які взяли участь в узгодженні кредитних гарантій.
Він наголосив, що в умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України, допомога Британії надзвичайно важлива, щоб забезпечити громадян та комерційних споживачів електроенергією і зміцнити енергетичну безпеку України.
Петро Котін заявив, що надання гарантій не лише підсилить українську енергетику, а й "демонструє міжнародне визнання Енергоатома як надійної та стабільної компанії, якій гідно довірити таку велику суму".
Очільник Енергоатома подякував всій команді фінансово-економічних експертів компанії, які протягом двох останніх років працювали над проєктом, що і дало можливість переконати партнерів з UKEF в надійності кредитування.
Представники UKEF запевнили, що уряд Великої Британії підтримує й надалі підтримуватиме Україну.
"Надання Енергоатому гарантії UKEF стало першим проєктом в історії цієї глибокоповажної організації в галузі ядерної енергетики і це надає чудовий приклад для інших світових фінансових інституцій", - заявив президент Енергоатому.
- Амбасадорка Британії пояснила, що іноземні уряди очікують від влади України: "Україна має постійно доводити, що вона – цінний партнер для всіх країн, які надають їй військову та фінансову підтримку, адже ця допомога є безпрецедентною."
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