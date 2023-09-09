Британія кредитувала Енергоатом на 192 млн фунтів стерлінгів

Про це повідомляє Енергоатом.

У Лондоні на Всесвітньому ядерному симпозіумі 2023 Петро Котін зустрівся з головою Експортно-кредитного агентства Великої Британії (UKEF) Тімом Рідом і командою UKEF, щоб подякувати за допомогу українській енергетиці та обговорити подальшу співпрацю.

Президент Енергоатома також подякував уряду Великої Британії, а саме міністерству торгівлі та міністерству енергетики, які взяли участь в узгодженні кредитних гарантій.

Він наголосив, що в умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України, допомога Британії надзвичайно важлива, щоб забезпечити громадян та комерційних споживачів електроенергією і зміцнити енергетичну безпеку України.

Петро Котін заявив, що надання гарантій не лише підсилить українську енергетику, а й "демонструє міжнародне визнання Енергоатома як надійної та стабільної компанії, якій гідно довірити таку велику суму".

Очільник Енергоатома подякував всій команді фінансово-економічних експертів компанії, які протягом двох останніх років працювали над проєктом, що і дало можливість переконати партнерів з UKEF в надійності кредитування.

Представники UKEF запевнили, що уряд Великої Британії підтримує й надалі підтримуватиме Україну.

"Надання Енергоатому гарантії UKEF стало першим проєктом в історії цієї глибокоповажної організації в галузі ядерної енергетики і це надає чудовий приклад для інших світових фінансових інституцій", - заявив президент Енергоатому.