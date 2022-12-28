Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Велика Британія надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки", - передає пресслужба Міноборони Британії.

Відомо, що відповідне навчання вже проходять 10 українських екіпажів ЗСУ. Скільки саме гелікоптерів Sea King Британія передасть Україні наразі невідомо.

До кінця 2022 року в Британії буде завершено підготовку майже 10 тис. українських військових, а з 1 січня 2023 року підготовку розпочнуть іще 19 200 солдатів і офіцерів.

19 грудня британський уряд повідомив, що наступного року Сполучене Королівство планує передати українським військовим кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 250 млн фунтів. Премʼєр Ріші Сунак закликає не тільки зберігти, але й посилити військову допомогу Україні у наступному році.

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