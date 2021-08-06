Британія передасть українським ВМС два мінних тральщики
4 серпня із складу ВМС Сполученого Королівства вивели протимінні кораблі "Рамсі" та "Блайт" - їх передадуть Україні для служби в Чорному морі
Про це йдеться на сайті Королівського флоту Великої Британії.
Урочиста церемонія виведення з бойового складу відбулась на військово-морській базі у Шотландії 4 серпня.
"Блайт" та "Рамсі" ще насолоджуватимуться новим життям у Чорному морі. Після завершення подальших робіт над двома суднами вони будуть передані ВМС України", - йдеться в заяві британських ВМС.
Тральщик Її Величності "Рамсі" прослужив Королівському флоту 21 рік, пройшов 175 тис. миль, а "Блайт" за 20 років служби пройшов 185 тис. миль.
Кораблі підтримували операції на Близькому Сході, у Великій Британії або під час виконання завдань НАТО у північноєвропейських та середземноморських водах.
Кораблі відносяться до протимінних тральщиків класу Sandown, що увійшли до складу британського флоту у період з 1989 по 2001 роки.
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