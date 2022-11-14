Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

14 листопада міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле про переказ перших 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Загалом Британія обіцяє скерувати до Фонду 10 млн фунтів.

Фінансова підтримка Британії допоможе з суттєвим ремонтом критично важливої ​​енергетичної інфраструктури після російських атак, що тривають, і відновить електропостачання домогосподарств і ключових об’єктів, йдеться в офіційному повідомленні.

Велика Британія поки що є найбільшим донором Фонду енергетичної підтримки України. Це фінансування надасть спеціалізоване енергетичне обладнання для підтримки та функціонування критично важливої ​​національної інфраструктури – пріоритетного запиту уряду України.

Нещодавно Велика Британія також надала 7 мільйонів фунтів стерлінгів на понад 850 генераторів, щоб життєво важливі об’єкти, такі як лікарні, мали електроенергію, і ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів на обладнання для безпеки цивільного ядерного сектора.

Крім того, Велика Британія надала гарантію в розмірі 50 мільйонів доларів для фінансування державного енергопостачальника України «Укренерго» через Європейський банк реконструкції та розвитку, який допоможе Україні продовжувати постачати електроенергію своїм громадянам.

У вересні прем'єр-міністри України та Великої Британії обговорили фінансову підтримку для закупівлі газу, підготовку до Конференції відновлення України та постачання зброї.

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