Британія перекаже перші 5 млрд фунтів на відновлення енергетики України
14 листопада міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про перший транш до Фонду енергетичної підтримки України
Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.
14 листопада міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушле про переказ перших 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Загалом Британія обіцяє скерувати до Фонду 10 млн фунтів.
Фінансова підтримка Британії допоможе з суттєвим ремонтом критично важливої енергетичної інфраструктури після російських атак, що тривають, і відновить електропостачання домогосподарств і ключових об’єктів, йдеться в офіційному повідомленні.
Велика Британія поки що є найбільшим донором Фонду енергетичної підтримки України. Це фінансування надасть спеціалізоване енергетичне обладнання для підтримки та функціонування критично важливої національної інфраструктури – пріоритетного запиту уряду України.
Нещодавно Велика Британія також надала 7 мільйонів фунтів стерлінгів на понад 850 генераторів, щоб життєво важливі об’єкти, такі як лікарні, мали електроенергію, і ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів на обладнання для безпеки цивільного ядерного сектора.
Крім того, Велика Британія надала гарантію в розмірі 50 мільйонів доларів для фінансування державного енергопостачальника України «Укренерго» через Європейський банк реконструкції та розвитку, який допоможе Україні продовжувати постачати електроенергію своїм громадянам.
- У вересні прем'єр-міністри України та Великої Британії обговорили фінансову підтримку для закупівлі газу, підготовку до Конференції відновлення України та постачання зброї.
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