Британія та Україна підписали угоду про цифрову торгівлю

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Також країна обіцяє продовжити скасування мит на імпорт з України.

Відомо, що угоду підписали британська міністерка бізнесу та торгівлі Кемі Баденох та українська міністерка економіки й перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Раніше, у серпні 2022 року Міністерство цифрової трансформації зазначало, що Україна стане лише другою після Сінгапуру країною, із якою британці підпишуть таку угоду.

Завдяки цьому договору Україна матиме гарантований доступ до фінансових послуг завдяки спрощенню транскордонних потоків даних. Водночас українські підприємства також зможуть більш ефективно та дешево торгувати з Великою Британією за допомогою електронних транзакцій, електронних підписів та електронних контрактів.

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Окрім цього, відомо, що угода передбачає співпрацю одразу у кількох сферах, зокрема у вільному обміні даними, зміцненні захисту прав споживачів в онлайн-просторі, обміні фінансовою інформацією, використанні штучного інтелекту тощо.

За словами Свириденко, угода про цифрову торгівлю свідчить про те, що українські ІТ-компанії, які працюють в Україні, мають попит в усьому світі.

"Угода про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією закріпила основні свободи торгівлі цифровими товарами та послугами. Україна вважає, що відкрита та вільна структура цифрової економіки — це найкраща інвестиція у розвиток, орієнтований на майбутнє", - сказала вона.

Також відомо, що Баденох пообіцяла, що Велика Британія продовжить дію безмитної торгівлі на імпорт з України до початку 2024 року.

"Ці ініціативи допоможуть захистити робочі місця, засоби до існування та сім'ї зараз і в післявоєнному майбутньому України", - зазначила британська міністерка.