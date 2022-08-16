Про це пише CNN з посиланням на представника Міноборони Британії.

У Міністерстві запевнили, літак Королівських Військово-повітряних сил Британії здійснив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі над Норвезьким і Баренцевим морями. Розвідник не порушив державний кордон РФ.

"Російський літак МІГ-31 здійснив небезпечний обліт літака RAF RC-135W Rivet Joint під час виконання планової операції в міжнародному повітряному просторі над Норвезьким і Баренцевим морями в понеділок, 15 серпня. Літак Великої Британії підтримував зв’язок з російським цивільним диспетчером повітряного руху, і його екіпаж діяв безпечно та професійно", – заявив представник міністерства оборони Британії.

Напередодні російське відомство повідомило, що британський RC-135 "порушив державний кордон Росії" в районі мису Святий Ніс у Мурманській області, після чого був "витіснений за межі території Російської Федерації" російським Міг-31.

16 серпня Британія подала заявку на проліт літака-розвідника RC-135 маршрутом, що пролягає в тому числі над Росією.

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