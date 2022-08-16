Британія відкидає заяви РФ про порушення літака-розвідника російського повітряного простору
Велика Британія спростувала заяви Росії про порушення розвідувальним літаком державного кордону РФ у понеділок
Про це пише CNN з посиланням на представника Міноборони Британії.
У Міністерстві запевнили, літак Королівських Військово-повітряних сил Британії здійснив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі над Норвезьким і Баренцевим морями. Розвідник не порушив державний кордон РФ.
"Російський літак МІГ-31 здійснив небезпечний обліт літака RAF RC-135W Rivet Joint під час виконання планової операції в міжнародному повітряному просторі над Норвезьким і Баренцевим морями в понеділок, 15 серпня. Літак Великої Британії підтримував зв’язок з російським цивільним диспетчером повітряного руху, і його екіпаж діяв безпечно та професійно", – заявив представник міністерства оборони Британії.
Напередодні російське відомство повідомило, що британський RC-135 "порушив державний кордон Росії" в районі мису Святий Ніс у Мурманській області, після чого був "витіснений за межі території Російської Федерації" російським Міг-31.
- 16 серпня Британія подала заявку на проліт літака-розвідника RC-135 маршрутом, що пролягає в тому числі над Росією.
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