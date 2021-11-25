Британія закликала Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію

Про це йдеться у заяві Ради Європи.



"Дослідження доводять, що 67% жінок в Україні зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку партнера чи іншої особи, починаючи з 15-річного віку", - пише організація.



У рамках кампанії "16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства", Представництво ЄС в Україні, Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (КМЄС), Oфіс Ради Європи в Україні спільно з посольствами Британії та інших країн Ради Європи закликали Україну ратифікувати Стамбульстку конвенцію.



У Міжнародний день боротьби з насильством стосовно жінок Британія ???????? приєднується до Ради Європи та інших міжнародних партнерів у заклику до України ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.https://t.co/aoGNZOR0sz

1/3 — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) November 25, 2021

Нагадаємо, у 2020 році на офіційному сайті президента України з'явилась електронна петиція із закликом ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію і набрала потрібні 25 тис. голосів.

5 червня 2020 року Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Ради законопроєкт щодо її ратифікації, але так і не зробив цього.

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