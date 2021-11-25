Британія закликала Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію
До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок Британія, а також інші країни Ради Європи та громадські організації закликали президента і Раду ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання та боротьбу з домашнім насильством
Про це йдеться у заяві Ради Європи.
"Дослідження доводять, що 67% жінок в Україні зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку партнера чи іншої особи, починаючи з 15-річного віку", - пише організація.
У рамках кампанії "16 днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства", Представництво ЄС в Україні, Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (КМЄС), Oфіс Ради Європи в Україні спільно з посольствами Британії та інших країн Ради Європи закликали Україну ратифікувати Стамбульстку конвенцію.
Крім цього, 50 українських громадських організацій об’єдналися в коаліцію "За Стамбульську конвенцію", зокрема Amnesty International Ukraine, “Ла Страда Україна”, ZMINA. Центр прав людини, “Український жіночий фонд”, “Рівні можливості” та інші.
Вони повторно зарєстрували петицію до президента Зеленського із проханням подати законопроєкт до парламенту.
У тексті петиції активісти зазначили, що за даними національної поліції, лише за 2020 рік зареєстрували 211 тис. звернень від жінок з приводу домашнього насилля. Щодня поліція фіксує приблизно 300 фактів домашнього насильства як щодо жінок, так і щодо дітей. Більш ніж половина дітей і підлітків стають жертвами насильства вдома.
Організації звернулися до президента "з вимогою виконати міжнародні зобов’язання щодо захисту прав людини та вжити всіх можливих заходів для ратифікації".
- Нагадаємо, у 2020 році на офіційному сайті президента України з'явилась електронна петиція із закликом ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію і набрала потрібні 25 тис. голосів.
- 5 червня 2020 року Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Ради законопроєкт щодо її ратифікації, але так і не зробив цього.
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