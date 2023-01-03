Британія збільшить виробництво ядерного пального заради послаблення енергозалежності від РФ
У Великій Британії створили фонд, що складає понад $90 млн, покликаний допомогти у збільшенні виробництва ядерного палива для електростанцій, аби зменшити залежність від російського урану
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що наразі Росії належить 20% світових потужностей з конверсії урану.
"Рекордно високі світові ціни на газ, викликані вторгненням Путіна в Україну, показали нам необхідність в більшій кількості вітчизняних відновлюваних джерел енергії, а також у створенні більшої кількості електростанцій та розвитку власних паливних потужностей", - заявив міністр енергетики та клімату Грем Стюарт.
Цей фонд буде надавати гранти підприємствам, що займаються конверсією урану, ключовою стадією процесу створення ядерного палива. Подача заявок була відкрита сьогодні й триватиме до 20 лютого.
Уряд повідомив, що понад $15,5 млн доларів з цього фонду вже були передані заводу з виготовлення ядерного палива у Спрінгфілді.
- З неділі, 1 січня, Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого газу з метою "відрізати Путіна від фінансування війни".
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