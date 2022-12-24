Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Зазначається, що міністерства фінансів і оборони Великої Британії досягли принципової згоди про збільшення витрат на оборону країни. Відповідні заходи потрібні для того, щоб не допустити скорочення реального рівня капіталовкладень в оборонну сферу через високу інфляцію.

Видання підкреслює, що збільшення витрат на оборону було вимогою глави профільного міністерства Бена Воллеса, який наполягав, що в умовах війни в Україні скорочення видатків не є прийнятним.

Очікується, що про зміни до бюджету навесні 2023 року оголосить британський міністр фінансів Джеремі Гант. До того часу в уряді будуть обговорювати конкретні деталі збільшення видатків на оборону.

За оцінками аналітиків, бюджет Міноборони на 2024-2025 роки має збільшитися як мінімум на £1,5 млрд ($1,8 млрд) – з £48,6 млрд ($58,6 млрд) до £50,1 млрд ($60,4 млрд) щорічно.

Інфляція в країні становить 10,7% порівняно з минулим роком, що є найвищим показником за останні 40 років.

19 грудня британський уряд повідомив, що Сполучене Королівство наступного року планує передати українським військовим кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 250 млн фунтів. Крім того, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес не виключає можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

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