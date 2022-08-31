Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці зазначають, що українські бронетанкові війська з понеділка, 29 серпня, продовжують наступ на угруповання військ Росії на кількох напрямках на Півдні України. Збройні сили України подекуди відсунули лінію фронту на певну відстань, скориставшись відносно слабкою російською обороною.

У британській розвідці припускають, що РФ спробує закрити прогалини, використовуючи заздалегідь підготовані мобільні резервні підрозділи та перекине деякі сили зі східного угруповання військ.

"Росія продовжує активізувати спроби генерувати нове підкріплення для участі в бойових діях в України. "Добровольчі" батальйони нового 3-го армійського корпусу покинули свою базу під Москвою ще до 24 серпня, з високою ймовірністю для подальшого розгортання в Україні. Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. 3-му армійському корпусу, швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мали обмежену підготовку", - зазначили у розвідці Британії.

31 серпня американський Інститут вивчення війни заявив, що контрнаступ ЗСУ складається з багатьох злагоджених операцій, тому на його успішне проведення потрібен певний час.

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