Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці зазначають, що попри стримування наступальних дій ЗСУ, головні зусилля Росії в Україні майже напевно й надалі зосереджуватимуться на наступальній операції на Донбасі. Його головними напрямками залишаються Авдіївка поблизу Донецька та ділянка в 60 км навколо Бахмута. Аналітики зазначають, що хоча Росія досягла найбільших успіхів у цьому секторі, її війська все ще просуваються лише приблизно на 1 км на тиждень у напрямку до Бахмута.

"Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається окупація всієї Донецької області, що дало б змогу кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Ймовірно, російські війська неодноразово зривали терміни досягнення цієї мети. Українська влада стверджує, що зараз російські сили отримали наказ окупувати Донеччину до 15 вересня 2022 року. Малоймовірно, що РФ досягне цього, що ще більше ускладнить плани Москви провести референдум щодо приєднання окупованих територій до Росії", - дійшли висновку у британській розвідці.

5 вересня американський Інститут вивчення війни заявив, що ЗСУ вдало ведуть контрнаступ на заході Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець на Донеччині

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