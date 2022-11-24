Британська розвідка розповіла, куди РФ відправила вибитих із Херсона десантників
Росія, ймовірно, перекинула основні підрозділи ПДВ на особливо небезпечних ділянках Донецькому та Луганському фронтах на Донбасі
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"За останні два тижні Росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи ПДВ на Донецький і Луганський фронти на Донбасі", - йдеться у звіті розвідки.
Зазначається, що деякі підрозділи ВДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами.
"Хоча цей погано навчений персонал послабить нібито елітний потенціал VDV, Росія, ймовірно, усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими", - припускають в розвідці.
Потенційні оперативні завдання ПДВ включають підтримку оборони району Кремінна-Сватове у Луганській області або посилення наступальних операцій проти міста Бахмут Донецької області, зазначають у Міноборони Британії.
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