Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"За останні два тижні Росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи ПДВ на Донецький і Луганський фронти на Донбасі", - йдеться у звіті розвідки.

Зазначається, що деякі підрозділи ВДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами.

"Хоча цей погано навчений персонал послабить нібито елітний потенціал VDV, Росія, ймовірно, усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими", - припускають в розвідці.

Потенційні оперативні завдання ПДВ включають підтримку оборони району Кремінна-Сватове у Луганській області або посилення наступальних операцій проти міста Бахмут Донецької області, зазначають у Міноборони Британії.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони.

Також відомо, що з 7 по 13 листопада Сили оборони на Херсонщині звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території.

14 листопада в Інституті вивчення війни наголосили, що російський наступ у Донецькій області посиляться в найближчі тижні, оскільки туди прибудуть додаткові мобілізовані солдати та виведені із Херсонщини війська.

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