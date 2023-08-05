Британська розвідка розповіла про важливу роль, яку відіграв корабель "Оленегорский горняк" для Чорноморського флоту РФ
Десантний корабель "Оленегорский горняк", який був підбитий на військово-морській базі в Новоросійську, активно допомагав Чорноморському флоту РФ у війні проти України
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що зазвичай цей корабель допомагав Чорноморського флоту з моменту російського вторгнення в Україну. Він часто перевозив військовий та цивільний трафік між Росією та окупованим Кримом, коли Керченський міст був пошкоджений внаслідок атак.
За даними розвідки, корабель "Оленегорский горняк" має вагу 3600 тонн і довжину 113 метрів. Він є найбільшим російським військовим судном, яке серйозно пошкодили чи знищили з часу затоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року.
Як пише розвідка Британії, це суттєвий удар для Чорноморського флоту, який раніше перемістив більшість своїх кораблів у Новоросійськ через високу загрозу Севастополю.
Вибухи у Новоросійську
Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті
Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.
Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.
Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську.
Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у пятницю, 4 серпня, прокоментував вибухи в Новоросійську й зауважив, що це серйозний ляпас для російського керівництва.
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