Британська розвідка розповіла, як керівництво РФ намагається приховати свої злочини щодо українських дітей
Влада РФ намагається переключити увагу світу з депортації дітей, створивши комісію для розслідування "злочинів української влади" проти неповнолітніх з 2014 року
Про це йдеться в повідомленні британської розвідки, опублікованому у Twitter міноборони.
20 червня держдума РФ проголосувала за створення парламентської комісії для розслідування "злочинів, скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року".
За даними розвідки, це крок у відповідь на засудження світовою спільнотою депортації Росією дітей із тимчасово окупованих територій України.
"Цілком імовірно, що цей крок є як формою "юридичної війни", так і частиною російських інформаційних операцій, у яких законодавство використовується як зброя, щоб замилити картину щодо власних кричущих дій", – зазначили у британській розвідці.
Повідомлення про права дітей вочевидь є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки саме підозра в незаконній депортації дітей стала підставою для видачі ордера МКС на арешт Путіна.
- У травні омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про наявність доказів причетності Білорусі до незаконної депортації дітей до РФ.
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