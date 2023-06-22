Про це йдеться в повідомленні британської розвідки, опублікованому у Twitter міноборони.

20 червня держдума РФ проголосувала за створення парламентської комісії для розслідування "злочинів, скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року".

За даними розвідки, це крок у відповідь на засудження світовою спільнотою депортації Росією дітей із тимчасово окупованих територій України.

"Цілком імовірно, що цей крок є як формою "юридичної війни", так і частиною російських інформаційних операцій, у яких законодавство використовується як зброя, щоб замилити картину щодо власних кричущих дій", – зазначили у британській розвідці.

Повідомлення про права дітей вочевидь є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки саме підозра в незаконній депортації дітей стала підставою для видачі ордера МКС на арешт Путіна.