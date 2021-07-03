Британська телеведуча порівняла карту України на футболці нашої національної збірної з "брудною плямою"
Британська телеведуча Кейт Гарравей порівняла карту України на футболці нашої національної збірної з "брудною плямою"
Про це повідомляє УНІАН.
Кейт Гарравей зробила це під час шоу на англійському телебаченні "Доброго ранку, Британія" у присутності посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.
"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги й вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи", - сказала Гарравей.
Пристайко ніяк не відреагував на словами телеведучої.
Після цього вона запитала посла, чи присутні політичні мотиви у розміщенні карти на футболці збірної України. Пристайко відповів, що у цьому рішенні немає політичних мотивів, але воно сприяло консолідації нації під час Євро-2020.
Сьогодні у Римі о 22:00 збірна України зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
- Нагадаємо, 2 липня Володимир Зеленський запустив флешмоб, присвячений матчу Україна - Англія на Євро-2020.
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