Британська телеведуча порівняла карту України на футболці нашої національної збірної з "брудною плямою"

Про це повідомляє УНІАН.

Кейт Гарравей зробила це під час шоу на англійському телебаченні "Доброго ранку, Британія" у присутності посла України у Великій Британії Вадима Пристайка.

"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги й вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи", - сказала Гарравей.

Пристайко ніяк не відреагував на словами телеведучої.

Після цього вона запитала посла, чи присутні політичні мотиви у розміщенні карти на футболці збірної України. Пристайко відповів, що у цьому рішенні немає політичних мотивів, але воно сприяло консолідації нації під час Євро-2020.

Сьогодні у Римі о 22:00 збірна України зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, 2 липня Володимир Зеленський запустив флешмоб, присвячений матчу Україна - Англія на Євро-2020.

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