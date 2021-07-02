Зеленський запустив флешмоб, присвячений матчу Україна - Англія на Євро-2020. ВІДЕО

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У своєму Twitter Зеленський закликав українців приєднатись до флешмобу, де потрібно записати ролик і назвати свій населений пункт, звідки вболіватимеш за збірну України.



"Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі! Запиши відео, назви себе, своє місто або селище Завтра гратиме вся Україна. Завтра вболіватиме вся Україна. Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!", - написав Володимир Зеленський.

Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі!

Запиши відео, назви себе, своє місто або селище!

Завтра гратиме вся Україна.

Завтра вболіватиме вся Україна.

Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!#40млнПідтримуютьЗбірну#ЗбірнаУкраїни#МиЗбірна pic.twitter.com/SmFQcPAaEA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2021

У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".

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