Зеленський запустив флешмоб, присвячений матчу Україна - Англія на Євро-2020. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб, присвячений матчу Україна - Англія на Євро-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У своєму Twitter Зеленський закликав українців приєднатись до флешмобу, де потрібно записати ролик і назвати свій населений пункт, звідки вболіватимеш за збірну України.
"Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі! Запиши відео, назви себе, своє місто або селище Завтра гратиме вся Україна. Завтра вболіватиме вся Україна. Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!", - написав Володимир Зеленський.
У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи.
- Колишній футболіст "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозував, що збірна України переможе Англію у чвертьфіналі чемпіонату Європи у серії післяматчевих пенальті.
- Водночас, півзахисник збірної України Руслан Малиновський заявив, що через статус фаворита, збірна Англії відчуватиме у чвертьфіналі Євро-2020 проти нашої команди великий тиск.
- Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке заявив, що команда Андрія Шевченка може виграти чемпіонат Європи.
- 2 липня Посольство Великої Британії у Києві підтримали збірну України перед матчем у чвертьфіналі Євро-2020 з національною командою Англії.
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