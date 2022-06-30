Британські літаки можуть допомогти з безпекою експорту українського зерна, - Воллес
Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що літаки Rivet Joint або P8 Poseidon зможуть патрулювати райони Чорного моря, якщо буде укладену угоду про вивезення українського зерна
Про це пише Sky News.
За його словами, Туреччина разом з ООН намагається обговорити з росіянами деталі, як це зробити. Воллес зазначив, що йдеться саме про вивезення українського зерна з України, а не "щоб дозволити російським кораблям вийти з Чорного моря з краденим зерном".
"Тож ми маємо побачити, що ми можемо зробити. Роль Британії в цьому може бути спостереження та розвідка, ми можемо допомогти в нагляді, ми можемо надати літаки Rivet Joint, P8s, щоб захистити", - сказав він.
Він додав, що Туреччина добре впоралась із визначенням розміщення мін, він сказав "ми знаємо розташування мінних полів. Тож я думаю, що все це точно можливо".
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