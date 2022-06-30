Британські літаки можуть допомогти з безпекою експорту українського зерна, - Воллес

Про це пише Sky News.

За його словами, Туреччина разом з ООН намагається обговорити з росіянами деталі, як це зробити. Воллес зазначив, що йдеться саме про вивезення українського зерна з України, а не "щоб дозволити російським кораблям вийти з Чорного моря з краденим зерном".

"Тож ми маємо побачити, що ми можемо зробити. Роль Британії в цьому може бути спостереження та розвідка, ми можемо допомогти в нагляді, ми можемо надати літаки Rivet Joint, P8s, щоб захистити", - сказав він.

Він додав, що Туреччина добре впоралась із визначенням розміщення мін, він сказав "ми знаємо розташування мінних полів. Тож я думаю, що все це точно можливо".

23 червня Джонсон сказав, що Британія готова допомогти Україні з розмінуванням регіону біля її південного узбережжя, щоб допомогти експорту зерна.

24 червня у Мінагрополітики повідомили, що від лютого Україна змогла експортувати лише 4 млн тонн зерна, ще 18 – чекають на елеваторах.

25 червня у Румунії заявили, що не будуть транспортувати українське зерно, коли зберуть власний урожай.

На Миколаївщині 28 - 29 червня росіяни обстріляли будинки, зернові склади та поле з врожаєм, спричинивши пожежі, за пів години Росія випустила по обласному центру 10 ракет.

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