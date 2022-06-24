Такі дані на міжнародній конференції з безпеки в Берліні навів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Укрінформ.

"Нам вдалося експортувати лише 4 млн тонн сільськогосподарських продуктів після початку війни. Для порівняння: експорт через наші морські порти до війни дорівнював 5-6 млн тонн у місяць. 18 млн тонн зерна торічного врожаю усе ще чекають на те, аби бути відправленими», - сказав міністр.

Він додав, що вже цього місяця починається збір нового врожаю.

За словами Сольського, Росія лише декларує готовність розблокувати українські порти "для забезпечення продовольчої безпеки", але при цьому водночас 4 червня війська РФ зруйнували другий найбільший український зерновий термінал у Миколаєві, а 22 червня там же атакували перевалочний термінал Everi компанії Viterra. При цьому Росія постійно запускає ракети по транспортній інфраструктурі, яка слугує в якості коридору для експорту українського зерна по Дунаю – остання така атака була 4 дні тому.

"Очевидно, що Росія не має справжнього наміру розблокувати експорт з України та використовує свою загрозу глобальній продовольчій безпеці як зброю", - заявив глава Мінагропроду.

Він запевнив, що Україна шукає всі можливості для налагодження експорту. Сольський закликав європейських політиків визначити пріоритети у своїх державах та запровадити субсидії з метою виробництва вантажних потужностей для транспортування зерна. Україна також розпочала двосторонні переговори щодо проєктів створення експортних терміналів.

Наша держава, за словами Сольського, вітала б заснування фонду для закупівлі зерна в українських фермерів напряму на території України. Це дозволило б нашим виробникам продавати врожай і гарантувати продовольчу безпеку на світовому ринку.

Як повідомлялося, Україна організувала два шляхи експорту зерна, через Румунію та Польщу, і веде переговори щодо третього з країнами Балтії. У травні 2022 року вдалося відвантажити на експорт усіма видами транспорту понад 1,743 млн тонн зернових, олійних та продуктів переробки, що становить 180% від квітневого обсягу.

Нагадаємо, за умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію.

А 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.

15 червня, заступник міністра АПК заявив, що Україна продовжує працювати над розблокуванням портів, але має і "план Б".

Цього ж дня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". Водночас він заявив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.

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