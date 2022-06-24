Від лютого Україна змогла експортувати лише 4 млн тонн зерна, ще 18 – чекають на елеваторах, - Мінагрополітики
Від початку російської повномасштабної агресії Україна змогла експортувати лише малу частку свого зернового потенціалу
Такі дані на міжнародній конференції з безпеки в Берліні навів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Укрінформ.
"Нам вдалося експортувати лише 4 млн тонн сільськогосподарських продуктів після початку війни. Для порівняння: експорт через наші морські порти до війни дорівнював 5-6 млн тонн у місяць. 18 млн тонн зерна торічного врожаю усе ще чекають на те, аби бути відправленими», - сказав міністр.
Він додав, що вже цього місяця починається збір нового врожаю.
За словами Сольського, Росія лише декларує готовність розблокувати українські порти "для забезпечення продовольчої безпеки", але при цьому водночас 4 червня війська РФ зруйнували другий найбільший український зерновий термінал у Миколаєві, а 22 червня там же атакували перевалочний термінал Everi компанії Viterra. При цьому Росія постійно запускає ракети по транспортній інфраструктурі, яка слугує в якості коридору для експорту українського зерна по Дунаю – остання така атака була 4 дні тому.
"Очевидно, що Росія не має справжнього наміру розблокувати експорт з України та використовує свою загрозу глобальній продовольчій безпеці як зброю", - заявив глава Мінагропроду.
Він запевнив, що Україна шукає всі можливості для налагодження експорту. Сольський закликав європейських політиків визначити пріоритети у своїх державах та запровадити субсидії з метою виробництва вантажних потужностей для транспортування зерна. Україна також розпочала двосторонні переговори щодо проєктів створення експортних терміналів.
Наша держава, за словами Сольського, вітала б заснування фонду для закупівлі зерна в українських фермерів напряму на території України. Це дозволило б нашим виробникам продавати врожай і гарантувати продовольчу безпеку на світовому ринку.
Як повідомлялося, Україна організувала два шляхи експорту зерна, через Румунію та Польщу, і веде переговори щодо третього з країнами Балтії. У травні 2022 року вдалося відвантажити на експорт усіма видами транспорту понад 1,743 млн тонн зернових, олійних та продуктів переробки, що становить 180% від квітневого обсягу.
- Нагадаємо, за умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію.
- А 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.
- 15 червня, заступник міністра АПК заявив, що Україна продовжує працювати над розблокуванням портів, але має і "план Б".
- Цього ж дня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". Водночас він заявив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.
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