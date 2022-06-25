У Румунії кажуть, що не будуть транспортувати українське зерно, коли зберуть власний урожай
Румунія не зможе зберегти обсяги транспортування українського зерна без узгодженої підтримки та інвестицій Європейського Союзу
Про це розповідає ABC News.
"Оскільки українські морські порти були заблоковані або захоплені російськими військами, румунський порт Констанца став основним каналом для експорту зерна з України на тлі зростаючої світової продовольчої кризи. Це – найбільший порт Румунії, де знаходиться зерновий термінал з найшвидшим завантаженням в Європі. Він уже з моменту повномасштабного вторгнення Росії пропустив майже мільйон тонн зерна з України – одного з найбільших світових експортерів пшениці та кукурудзи. Але портові оператори кажуть, що не зможуть збільшити обсягів транспортування чи бодай зберегти їх без узгодженої підтримки та інвестицій Євросоюзу", – йдеться в матеріалі.
"Якщо ми хочемо й надалі допомагати українським фермерам, то нам потрібна допомога, щоб збільшити наші перевантажувальні можливості. Жоден оператор не може інвестувати в інфраструктуру, яка стане зайвою після закінчення війни", – цитує ABC директора із зернових операцій головного оператора Констанци Comvex Дена Долгіна.
"Пропускна спроможність Comvex – до 72 тис тонн зернових на добу. Це, а також близькість Констанци до України по суші і до Суецького каналу по морю, робить її найкращим маршрутом для українського сільськогосподарського експорту. Інші альтернативи – це автомобільні та залізничні перевезення через західний кордон України до Польщі та її балтійських портів", – пояснює ABC News.
Всього через кілька днів після російського вторгнення компанія Comvex інвестувала в нове розвантажувальне підприємство, передбачивши, що Україні доведеться змінити маршрут експорту сільськогосподарської продукції. Це дозволило порту за останні 4 місяці відвантажити близько мільйона тонн українського зерна, більшість із яких прибули на баржі по Дунаї. Але, оскільки в Україні все ще заблоковано в 20 разів більше, а в самій Румунії та інших країнах, які використовують Констанцу для експорту, наближається сезон збору врожаю, то Долгін прогнозує, що темпи доставки українського зерна сповільняться.
"Оскільки літній урожай в Румунії набирає обертів, усі портові оператори перейдуть на румунські зернові", – попередив він.
Пошуком рішення займалися і під час нещодавнього візиту президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва, який співпав із візитом в Україну очільників Франції, Німеччини та Італії.
"Оператори портів потребують фінансової підтримки з боку румунської влади, але фінансування має надходити від Європейського Союзу. Потрібна комбінація швидких і мінімальних інвестицій. Великі інвестиції неможливо зробити швидко, а ми повинні шукати швидкі рішення для розширення існуючих потужностей румунських портів, якщо ми хочемо допомогти Україні зараз", – цитує ABC румунського аналітика Георге Вулканеску.
- Нагадаємо, 24 червня Мінагрополітики повідомило, що Україна змогла експортувати лише 4 млн тонн зерна, ще 18 – чекають на елеваторах.
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