Британські війська беруть участь у "навчаннях високої готовності" разом із силами Фінляндії та США

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву міністра оборони Джеймс Хіппі.

"Навчання Vigilant Fox продемонстрували силу та оперативну сумісність наших збройних сил із нашими союзниками США та Фінляндії та підтверджують нашу відданість обороні та безпеці регіону Балтійського моря", - розповів він.

Зазначається, що участь у чотириденних навчаннях Vigilant Fox взяли близько 150 військовослужбовців британської армії та Королівських військово-повітряних сил. Навчання вирішили провести після того, як на початку цього місяця НАТО підписала протокол про приєднання з Фінляндією до військового альянсу.



Відомо, що британські війська, що базуються в Естонії, були доставлені до Фінляндії на вертольотах Королівських ВПС Chinook в рамках навчань.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

5 липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг і очільники МСЗ Фінляндії і Швеції назвали день підписання документа історичним.

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