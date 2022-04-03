Британські волонтери придбали автобус, щоб допомогти українським біженцям
Британські волонтери придбали автобус на 56 місць і використовують його для евакуації українських біженців до польського кордону
Про це повідомляє Express.
За останні три тижні автобус здійснив чотири 12-годинні поїздки з українського міста Умань до пункту пропуску "Медика" у Польщі, і врятував понад 200 жінок та дітей.
Волонтери координували свої дії з мером Умані, який, тримає зв'язок з іншими мерами та органами влади. Пасажирами автобуса були люди з різних куточків України, частина людей виїжджали із заблокованого Маріуполя.
Команда також доставляє автобусом необхідні речі, такі як ліки, їжа та ковдри. Волонтер Кліффорд Вілсон казав, що люди, які сідають в автобус засмучені або стурбовані проблемою торгівлі людьми.
"Вони дуже засмучені. Перш за все, через те, що вони прощаються, сльози можуть тривати годинами в дорозі. Вони не знають, коли побачать свої родини. Вони не знають, що попереду", - сказав Вілсон.
- Нагадаємо, лондонські таксисти об'єднались, щоб допомогти українським біженцям.
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