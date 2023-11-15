"Бродячі мігранти" відкривають порожні квартири маріупольців, розселяються в них або грабують, - Андрющенко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Цивільні окупанти, мігранти, вихідці з Азії, які понаїхали в Маріуполь, вже вдаються до мародерства. Вони шукають порожні квартири маріупольців, які перебувають в евакуації, відкривають їх та самостійно заселяються. З інших квартир набирають усе необхідне для життя. Це є результатом цілеспрямованої акції щодо колонізації окупованих земель, яка призводить до цих "бродячих мігрантів". Це є реалізація політики заміщення населення, яка втілюється Росією", - підкреслив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, за нашими оцінками в Маріуполь вже приїхало понад 55 тисяч азійських мігрантів, і їхня кількість зростає.

"Вони одразу їдуть сім'ями, такий табір заїжджає й починає розселятися. Поки що для себе вони обрали Лівобережний район. Але це питання часу, коли вони почнуть займати інші районі міста", - додав Андрющенко.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін заявив, що російські окупанти завезли до Маріуполя 70-80 тис. гастарбайтерів різних національностей.

Радник мера Маріуполя Андрющенко розповів, які бази окупанти облаштовують в Маріуполі: вони відрізняються від будь-яких військових частин або баз за часів України.











