Росіяни завезли до Маріуполя 70-80 тис. гастарбайтерів, - депутат міськради Забавін

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Росіяни зробили все, щоб знищити у Маріуполі житловий фонд. При облозі Маріуполя вони пошкодили та знищили понад 80% житлового фонду. Уявіть собі, у Маріуполі проживало близько пів мільйона маріупольців, зараз десь 100 тис., тобто - 20%, але і їм не вистачає того житла, яке залишилося після обстрілів Маріуполя. Людям просто немає, де жити", - розповів Забавін.

Депутат зазначив, що росіяни завезли 70-80 тис. гастарбайтерів різних народностей РФ у Маріуполь.

"Тобто, зрозумілих їм, покірних, які будуть виконувати все, що забажає тутешня влада і, відповідно, вони там намагаються влаштувати свій побут і там пропаганда на внутрішнього споживача, і те, що там ціни на житло нижчі, ніж в якихось російських глибинках створює певний попит навіть на зруйноване житло", - зауважив він.

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Забавін також звернув увагу на те, в яких жахливих умовах проживали й проживають росіяни в глибинках, що вони приїжджають у зруйнований Маріуполь і купують там житло.

"Це взагалі руйнує всю російську пропаганду і каже про те, що росіяни живуть набагато гірше в російських глибинках, ніж навіть в містах, які вони самі зруйнували в Україні", - додав він.