"Бучанський щоденник. Нотатки з підвалу": у Вінниці вийшла друком книга свідчень з окупованого міста
У Вінниці друком вийшла книга-спогад про перші три тижні перебування в окупованій Бучі, автор якої - головний редактор письменницької газети "Літературна Україна" Сергій Куліда
Про це повідомляє Укрінформ.
"Нотатки, викладені у книзі, – це хроніка подій, що відбувалися в замкненому просторі: у будинку, підвалі та в межах навколишнього периметра бучанської багатоповерхівки на бульварі Богдана Хмельницького в перші три тижні війни", - йдеться в релізі від автора.
Зазначається, що ця книга - історія "зворотної еволюції" людей.
"Від людей-цивільних, які щасливо жили в дачній місцевості біля Києва, до істот, які борються за виживання і порятунок своїх дітей", - йдеться у повідомленні.
Основний акцент книги покладено на психологічний стан людей, які починають звикати до вибухів снарядів, трупів на вулицях, підвального життя у сховищах та до відсутності їжі, води, інтернету, необхідних ліків.
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