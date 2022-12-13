Про це повідомляє Укрінформ.

"Нотатки, викладені у книзі, – це хроніка подій, що відбувалися в замкненому просторі: у будинку, підвалі та в межах навколишнього периметра бучанської багатоповерхівки на бульварі Богдана Хмельницького в перші три тижні війни", - йдеться в релізі від автора.

Зазначається, що ця книга - історія "зворотної еволюції" людей.

"Від людей-цивільних, які щасливо жили в дачній місцевості біля Києва, до істот, які борються за виживання і порятунок своїх дітей", - йдеться у повідомленні.

Основний акцент книги покладено на психологічний стан людей, які починають звикати до вибухів снарядів, трупів на вулицях, підвального життя у сховищах та до відсутності їжі, води, інтернету, необхідних ліків.

Волонтер, письменник і поет Сергій Жадан озвучив другий епізод "Книги-мандрівки. Нескорені" – Воїни зі сталі, який присвячений захисникам Маріуполя.

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