Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ці довгі столи, які ми спостерігали, коли Путін стоїть один у церкві й біля нього нікого немає, є свідченням того, що страх захворіти на будь-яку хворобу, від грипу до ковіду, є настільки великим, що це може бути фатальним для його здоров'я. Стан його здоров'я є критично слабким, і будь-яка інфекція може його доконати. Смерть Путіна змінить ситуацію. Тому, що на політичну арену може вийти група людей, яка буде готова піти на серйозні поступки у порівнянні з тим, що робить сьогодні Путін і його найближче оточення", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, смерть Путіна є певним шансом на який й сподівається колективний Захід.

"Замість того, щоб думати про розпад Росії, що робити з конгломератом незрозумілих утворень, значно простіше домовитися з більш-менш адекватною групою людей, якій можна буде передати владу Росії і яка буде слухняною. Яка зможе керувати країною так, щоб це не викликало глобальних потрясінь. Саме такий лейтмотив у головах провідних західних політиків. У цієї Росії немає шансів на виживання. Будь-яке усунення Путіна від влади почне процес розпаду Росії", - зазначив Огризко.

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