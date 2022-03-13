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Головна війна з Росією Буда Вороб’ї, Старі Вороб’ї та Морозівці - села Житомирської області потрапили під авіаудари російських окупантів

Буда Вороб’ї, Старі Вороб’ї та Морозівці - села Житомирської області потрапили під авіаудари російських окупантів

13 березня, 2022 неділя
12:09
війна з Росією уламок ракети

Села та міста Житомирської області вночі потрапили під авіаудари російських окупантів

Про це повідомляється на офіційній сторінці Facebook Поліції Житомирської області.

За попередньо інформацією, упродовж минулої доби 12 березня до територіальних підрозділів поліції Житомирської області надійшли близько 800 повідомлень з інформацією стосовно авіаударів. 

Поліція Житомирщини повідомляє, що уночі 12 березня надійшли повідомлення про авіаудари, здійснені по селах Буда Вороб’ї та Старі Вороб’ї Малинської громади. Внаслідок вибухів зруйновані та пошкоджені будинки. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Близько 4 ранку того ж дня по селу Морозівці Коростенського району було завдано авіаудари, у результаті яких зруйновані кілька житлових будинків. Майже всі інші будівлі села залишилися без дахів та вікон. Постраждалих немає.

Того ж дня жителі смт Червоного Бердичівського району повідомили до поліції про те, що на відстані близько 2 км від крайнього будинку селища виявлено сліди вибуху невідомого боєприпасу глибиною до 3 м та діаметром до 5 м.


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Новини
Житомирщина
авіаудар
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