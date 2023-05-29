Буданов звернувся до росіян після ворожого обстрілу України 29 травня: "Ви дуже скоро про це пошкодуєте"
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, коментуючи ворожий обстріл України 29 травня, пообіцяв росіянам адекватну відповідь
Його відеозвернення опубліковано у Facebook.
"Чергова спроба терористичних дій РФ укотре зазнала поразки. Всі як знаходилися, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують робити свою роботу. Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть якийсь ефект, ви дуже скоро пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте. Скоро всі все побачать", - сказав Буданов.
- Удень 29 травня росіяни здійснили атаку на Київ і Київщину. Є постраждалий. Також дісталось Харківщині, там унаслідок прильоту "іскандера" дістали поранення літні люди, діти та вагітна жінка.
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