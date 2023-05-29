Його відеозвернення опубліковано у Facebook.

"Чергова спроба терористичних дій РФ укотре зазнала поразки. Всі як знаходилися, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують робити свою роботу. Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть якийсь ефект, ви дуже скоро пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте. Скоро всі все побачать", - сказав Буданов.