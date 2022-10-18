Буде чути вибухи: у Вишгородському районі на Київщині тренуватимуться сапери
У Вишгородському районі Київської області сьогодні, 18 жовтня, відбудуться навчання саперів
Про це повідомили в Київській ОВА.
"У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - ідеться в повідомлення.
Також мешканців Київщини закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та зберігати спокій.
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