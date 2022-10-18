Про це повідомили в Київській ОВА.

"У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - ідеться в повідомлення.

Також мешканців Київщини закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та зберігати спокій.