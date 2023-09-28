"Буде нереально": Верещук закликала цивільних росіян уже їхати з Криму

Про це написала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

Вона зауважила, що "зазвичай все неприємне трапляється раптом", і висловила здивування - на що чекають тисячі цивільних росіян в Криму.

"Коли впаде кримський міст (це питання часу), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?", - написала Верещук.

Вона наголосила, що тисячам людей швидко покинути Крим не вдасться – з перерізаними шляхами, коли навколо будуть бої.

"Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", - додала вона.