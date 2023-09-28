"Буде нереально": Верещук закликала цивільних росіян уже їхати з Криму
Цивільним громадянам РФ, які перебувають у окупованому Криму, слід виїхати зараз, бо зробити це одночасно тисячам людей, коли почнуться бої, не вдасться
Про це написала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.
Вона зауважила, що "зазвичай все неприємне трапляється раптом", і висловила здивування - на що чекають тисячі цивільних росіян в Криму.
"Коли впаде кримський міст (це питання часу), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?", - написала Верещук.
Вона наголосила, що тисячам людей швидко покинути Крим не вдасться – з перерізаними шляхами, коли навколо будуть бої.
"Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", - додала вона.
- 23 вересня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українців виїхати з Криму поки триває деокупація.
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