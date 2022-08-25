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Головна Світ Буде третьою. Невизнана Абхазія хоче долучитися до "союзної держави" Росії та Білорусі

Буде третьою. Невизнана Абхазія хоче долучитися до "союзної держави" Росії та Білорусі

25 серпня, 2022 четвер
21:48
Світ Аслан Бжанія

"Влада" тимчасово окупованої частини Грузії заявила, що не проти стати частиною "союзної держави" Росії та Білорусі

Про це повідомив самопроголошений "президент" Абхазії Аслан Бжанія. 

"У разі такої перспективи, як союзна держава, до якої увійдуть Росія, Білорусь та інші держави, які б хотіли до цієї Союзної держави приєднатися, ми із задоволенням підтримали б цю ідею і були б повноправними учасниками Союзної держави", – сказав Бжанія в ефірі пропагандистського російського телеканалу "Соловьев LIVE".

Зауважимо, що "Республіку Абхазія" досі офіційно не визнав режим білоруського диктатора Лукашенка.

  • У серпні колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією.
  • У липні в ефірі Еспресо військовий дипломат Арчіль Цинцадзе заявив, що приєднання окупованих територій Грузії до РФ нічого по суті не змінить.

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