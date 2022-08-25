Про це повідомив самопроголошений "президент" Абхазії Аслан Бжанія.

"У разі такої перспективи, як союзна держава, до якої увійдуть Росія, Білорусь та інші держави, які б хотіли до цієї Союзної держави приєднатися, ми із задоволенням підтримали б цю ідею і були б повноправними учасниками Союзної держави", – сказав Бжанія в ефірі пропагандистського російського телеканалу "Соловьев LIVE".

Зауважимо, що "Республіку Абхазія" досі офіційно не визнав режим білоруського диктатора Лукашенка.

У серпні колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією.

У липні в ефірі Еспресо військовий дипломат Арчіль Цинцадзе заявив, що приєднання окупованих територій Грузії до РФ нічого по суті не змінить.