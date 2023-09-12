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"Буде великий скандал, що може репутаційно добити Раду": політолог Кошель про доступ до декларацій

12 вересня, 2023 вiвторок
16:17
Суспільство Верховна Рада

Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, політолог, вважає, що у підписанні законопроєкту про електронне декларування мала місце технологія затягування, щоб подивитися реакцію суспільства

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Уявімо, що буде після того, коли відкриються декларації. Буквально за кілька місяців вже цієї осені будуть відкриті декларації. Думаю, що почнуть виходити заголовки про рейтинги дорогих автомобілів, нерухомості та багато чого іншого. Тобто буде великий скандал, який репутаційно може добити український парламент. Тому і мала місце технологія затягування. Спочатку компроміс - давайте почекаємо рік, а там подивимося. Пізніше влада і зіграла цю гру із затягуванням. Зверніть увагу: спікер парламенту пан Стефанчук лише сьогодні 12 вересня підписав законопроєкт. Однак законопроєкт підписує або не підписує президент", - зауважив політолог.

Олексій Кошель пояснив, що спікер ВР своїм підписом дає технологічне рішення, що текст погодили, помилок немає, правки внесені й документ відправлений до Офісу президента. Тобто це така канцелярська роль голови парламенту і не більше.

"Як правило керівник парламенту підписує законопроєкт або у той же день, або на наступний, і відправляє документ до Офісу президента. На мою думку, першочерговий сценарій, який готувався, полягав у тому, щоб спочатку подивитися реакцію суспільства. Якщо опір буде не настільки великий, то оця редакція законопроєкту могла бути прийнята", - резюмував Кошель.

Що відомо про електронне декларування

Закон про е-декларування набув чинності у 2016 році. Однак у 2020-му Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків.

У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.

26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.  

27 липня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування. 5 вересня його було ухвалено в цілому. Однак документом передбачено відкриття декларацій лише через рік. Згодом на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати закон.

12 вересня президент України Володимир Зеленський заветував ухвалений 5 вересня закон, який передбачає відкриття декларацій чиновників через рік

Україна
Верховна Рада
політика
Володимир Зеленський
ВРУ
Руслан Стефанчук
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