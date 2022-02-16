Буде видно із космосу: у Дніпрі створили світлову проєкцію українського прапору
16 лютого у Дніпрі в честь Дня єднання у небі з’явиться найбільший український прапор, створений світломузичною інсталяцією Dnipro Light Flowers
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
"Сьогодні ввечері Дніпро покаже всім, що ми єдині. Нехай бачать усі. Навіть із космосу", - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Відомо, що проекція сягає понад 10 кілометрів. Це більш ніж 5 тис. світлових пікселів і лазери відомої у світі інсталяції Dnipro Light Flowers, до якої нині входять п’ять колишніх заводських труб.
"Ми дуже раді, що наша світлова лазерна артінсталяція, яку ми нещодавно запустили з ініціативи фонду "Культурна столиця", а також за підтримки мера Бориса Філатова та команди Геннадія Корбана (голова Громадської ради, - ред.), показує себе у такій важливій ролі", - сказав керівник компанії "Expolight" та автор медіа-артінсталяції Микола Каблука.
Зазначається, що з 16 лютого і до кінця тижня - з настанням темряви і до опівночі - синьо-жовтий прапор простягатиметься по обидва береги Дніпра.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.98
Купівля 27.98Продаж 28.34
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.28
- Актуальне
- Важливе