Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Буду шокований: Ексчемпіон світу застеріг Джошуа від кроку, який знищить його кар'єру

Буду шокований: Ексчемпіон світу застеріг Джошуа від кроку, який знищить його кар'єру

8 грудня, 2021 середа
11:55
Спорт Ентоні Джошуа

Колишній чемпіон світу Девід Хей заявив, що британцю Ентоні Джошуа не слід брати відступні та відмовлятися від негайного реваншу з українцем Олександром Усиком

Про це повідомляє vRINGe.com.  

За словами колишнього чемпіона світу в першій важкій (до 90,7 кг) і надважкій вазі та експромоутера британця Дерека Чісори Девіда Хея, він сподівається, що Ентоні Джошуа не погодиться відкласти за 40 млн фунтів реванш з Олександром Усиком, аби українець зустрівся в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі. 

"Якщо він зробить це, я буду шокований. Я сподіваюся, що він відмовиться, якщо ні -  можливо, я переоцінив його. Вважаю, що він неправильно провів бій проти Усика. Він неправильно боксував. Якщо правильно боксуватиме - він його нокаутує, забере пояси і потім зможе провести бій за абсолютного чемпіона", - сказав Хей. 

Він додав, що Усик не заслуговував на перемогу над Чісорою восени 2020 року, тому якщо Джошуа не здатен впоратися з українцем, то йому нема на що розраховувати у поєдинку проти Ф'юрі. 

"Якщо ти не можеш побити Усика, то не зможеш побити й Ф'юрі. У тебе боєць важкої ваги, який у "близькому" бою здолав Чісору. Хоча особисто я вважаю, що Дерек переміг. На мою думку, треба виправити помилки відразу - провести реванш, забрати пояси, показати такий самий виступ, як він показав проти Руїса", - порадив Хей.  

Олександр Усик 25 вересня 2021 року переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

У жовтні 2020 року українець здобув важку перемогу над Чісорою за очками. 

Ентоні Джошуа у 2019 році вже втрачав титули в поєдинку проти американця Енді Руїса, однак взяв у нього переконливий реванш та знову став чемпіоном світу.  

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Енді Руїс
Дерек Чісора
Девід Хей
Читайте також:
Байден путин
7 грудня, 2021 вiвторок
Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території"
Віктор Ягун
6 грудня, 2021 понедiлок
Жорсткий шантаж для перемовин з Байденом, - генерал-майор СБУ Ягун про ескалацію РФ біля кордонів України
Ентоні Джошуа
7 грудня, 2021 вiвторок
Джошуа відповів на пропозицію Ф'юрі відмовитися від реваншу з Усиком
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.17
    Купівля 27.17
    Продаж 27.41
  • EUR
    Купівля 30.54
    Продаж 30.95
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
8 грудня
12:12
Дощі на Півдні України: роботу чотирьох портів обмежили
12:08
Смертельна ДТП на Чернігівщині: поліція затримала водія вантажівки, ЗМІ оприлюднили список загиблих
11:43
Олаф Шольц
Бундестаг офіційно обрав Шольца новим канцлером Німеччини
11:42
шахтарі
На Львівщині страйкують гірники п'яти шахт
11:38
Театр "Золоті ворота"
Київський театр "Золоті ворота" переміг на молодіжному театральному форумі в Узбекистані
11:16
Михайло Самусь
"Ми не в 19 столітті − фронтального наступу Росії не буде", − військовий експерт Михайло Самусь
11:12
Франція зафіксувала найбільший добовий показник COVID-19 з минулого року
11:08
СБУ
Погрожували масовим розстрілом одногрупників: на Черкащині затримали двох студентів, які планували скоїти теракт у коледжі
11:01
Збірна Австралії, Олімпіада-2018, церемонія відкриття
Австралія слідом за США оголосила про дипломатичний бойкот Олімпіади-2022
10:55
Коронавірус
Дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон"
10:40
PR
FMCG Digital Day - перша безкоштовна міжнародна онлайн-конференція, присвячена ефективному просуванню товарів повсякденного попиту в мережі
10:38
Омікрон
Штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже у 57 країнах
10:36
Уряд Великої Британії
Велика Британія відмовиться від 2G та 3G до 2033 року
10:35
Василь Ломаченко
Ломаченко назвав ім'я боксера, з яким хоче зустрітися після бою з Коммі
10:30
коронавірус
НАН прогнозує понад 7 тис. випадків COVID-19 на добу до кінця року
10:07
COVID-19
Карантин в Україні: рівень госпіталізацій перевищений на Чернігівщині, Вінниччині та Хмельниччині
10:01
Деонтей Вайлдер
Вайлдер пояснив, чому після поразки від Ф'юрі може назавжди попрощатися з боксом
09:52
Нуланд: Нові санкції ізолюють Росію від світу у разі вторгнення в Україну
09:34
У Нігерії озброєні зловмисники підпалили пасажирський автобус: загинуло 30 людей
09:14
Ігор Гамула
Помер український футбольний тренер Ігор Гамула
09:07
МН17
Справа MH17: у Нідерландах відбудеться чергове судове засідання
09:01
Тайсон Ф'юрі
WBC зруйнувала плани Усика та Ф'юрі на бій за звання абсолютного чемпіона світу
08:38
В Україні за добу зафіксували понад 9 тис. випадків коронавірусу, померло 450 людей
08:30
Роберто Де Дзербі
Тренер "Шахтаря" відповів на звинувачення у зневазі до "Шерифа" у матчі ЛЧ
08:29
ООС
Доба на фронті: окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі, пошкоджено житловий будинок
08:09
Джастін Трюдо
Канада заявила про стурбованість щодо маневрів російських військових поблизу кордону України
08:00
"Динамо" - "Бенфіка", Ліга чемпіонів
"Бенфіка" - "Динамо": де та коли дивитись заключний матч української команди в ЛЧ
07:46
долар
Офіційний курс: долар впав у ціні вперше за три тижні
07:30
Руслан Малиновський
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
07:23
Вікторія Нуланд
Держдеп США: Путін воліє відродити СРСР та увійти в історію
07:00
Олександр Зінченко
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
00:38
Кріштіану Роналду
12 з 16 визначились: які команди вже вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів
00:22
Інфографіка
"Шахтар" - "Шериф"
Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Шахтаря"
2021, вiвторок
7 грудня
23:58
"Шахтар" - "Шериф"
"Шахтар" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Шерифом" і вилетів з ЛЧ
23:18
Микола Чаус
Засідання у справі екссудді Чауса перенесли, бо він нібито втратив слух
23:14
Байден путин
Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території"
22:53
Павло Клімкін
"Путін точно не виграв": Клімкін назвав діалог США і РФ щодо України обнадійливою новиною
22:41
санкції
Зеленський продовжив санкції проти осіб, причетних до виборів у окупованому Криму
22:30
Заступник Єрмака обговорив із іноземними радниками з оборонної реформи ситуацію з військами РФ біля кордону України
22:25
Ексклюзив
РФ робитиме щось болюче для України, але щоб не наразитися на жорсткі санкції Заходу, - аналітикиня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV