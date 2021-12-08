Буду шокований: Ексчемпіон світу застеріг Джошуа від кроку, який знищить його кар'єру

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами колишнього чемпіона світу в першій важкій (до 90,7 кг) і надважкій вазі та експромоутера британця Дерека Чісори Девіда Хея, він сподівається, що Ентоні Джошуа не погодиться відкласти за 40 млн фунтів реванш з Олександром Усиком, аби українець зустрівся в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

"Якщо він зробить це, я буду шокований. Я сподіваюся, що він відмовиться, якщо ні - можливо, я переоцінив його. Вважаю, що він неправильно провів бій проти Усика. Він неправильно боксував. Якщо правильно боксуватиме - він його нокаутує, забере пояси і потім зможе провести бій за абсолютного чемпіона", - сказав Хей.

Він додав, що Усик не заслуговував на перемогу над Чісорою восени 2020 року, тому якщо Джошуа не здатен впоратися з українцем, то йому нема на що розраховувати у поєдинку проти Ф'юрі.

"Якщо ти не можеш побити Усика, то не зможеш побити й Ф'юрі. У тебе боєць важкої ваги, який у "близькому" бою здолав Чісору. Хоча особисто я вважаю, що Дерек переміг. На мою думку, треба виправити помилки відразу - провести реванш, забрати пояси, показати такий самий виступ, як він показав проти Руїса", - порадив Хей.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

У жовтні 2020 року українець здобув важку перемогу над Чісорою за очками.

Ентоні Джошуа у 2019 році вже втрачав титули в поєдинку проти американця Енді Руїса, однак взяв у нього переконливий реванш та знову став чемпіоном світу.

Нагадаємо, 5 грудня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій британського боксера проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися у березні 2022 року.

7 грудня Ентоні Джошуа запевнив, що не має наміру відмовлятися від другого поєдинку проти Олександра Усика.

8 грудня Всесвітня боксерська рада зобов'язала Тайсона Ф'юрі провести захист титулу в поєдинку проти Ділліана Вайта.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb