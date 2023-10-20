"Будуть гарною ціллю для української системи ураження": Згурець про перекидання винищувачів МіГ-31К на кримські летовища

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Я бачив супутникові знімки, які говорять про перекидання МІГів на кримські летовища, не знаю, яка давність цих знімків, але я думаю, що Росія достатньо сильно ризикує, коли передислоковує МІГ-31 в Крим. Я думаю, що це буде гарною ціллю і здобиччю для наших систем враження - від безпілотних комплексів і до керованих крилатих ракет", - зазначив він.

Згурець додав, що вважає, що це системна помилка РФ й цією можливістю треба оперативно скористатися і суттєво зменшити кількість носіїв ракет "Кинджал".

"І навіть якщо вони будуть виконувати регулярне патрулювання над акваторією Чорного моря - то це так само не виглядає раціональним, тому що кількість цих літаків є обмеженою і обмеженим є їхній ресурс, якщо їх ганяти постійно на чергування - то це реально вплине на зниження потенціалу і можливостей цих літаків", - сказав аналітик.

Окрім цього, він зазначив, що це короткотерміновий пропагандистський крок з боку РФ, аби насамперед ще раз натиснути на Захід в появі таких нових загроз.

"З точки зору військової стратегії, я думаю, що вони достатньо скоро відкотять їх з Криму і не будуть здійснювати патрулювання в акваторії Чорного моря, бо це не виглядає абсолютно раціональним", - вважає Згурець.