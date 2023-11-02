"Була спроба наступу РФ на Вугледарському напрямку": Зеленський провів щоденний селектор

Про це Зеленський написав у telegram.

"Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський заслухав звіти Міністерства оборони стосовно надходження техніки, ракет та снарядів. Українська розвідка звітувала про ситуацію на фронті, у стані ворога та у світі.

Крім того, на щоденному селекторі підсумували результати роботи тимчасового зернового коридору у Чорному морі за жовтень. За словами президента, щодо цього зберігається позитивна динаміка.

"Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам", - додав президент.