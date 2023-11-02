"Була спроба наступу РФ на Вугледарському напрямку": Зеленський провів щоденний селектор
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 листопада, провів щоденну селекторну нараду. На ній обговорили ситуацію на фронті та підсумували роботу зернового коридору
Про це Зеленський написав у telegram.
"Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський заслухав звіти Міністерства оборони стосовно надходження техніки, ракет та снарядів. Українська розвідка звітувала про ситуацію на фронті, у стані ворога та у світі.
Крім того, на щоденному селекторі підсумували результати роботи тимчасового зернового коридору у Чорному морі за жовтень. За словами президента, щодо цього зберігається позитивна динаміка.
"Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам", - додав президент.
- Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що ворог розуміє важливість Вугледара, тому намагається різними методами оточити цей плацдарм і змусити наші Сили відступати, але всі підрозділи ЗСУ тримають позиції.
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