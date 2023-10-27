Окупанти намагаються різними методами оточити Вугледар та змусити ЗСУ відступити, - військовослужбовець Войтко
Ворог розуміє важливість Вугледара, тому намагається різними методами оточити цей плацдарм і змусити наші Сили відступати, але всі підрозділи ЗСУ тримають позиції
Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог розуміє, що від Вугледара до Волновахи 30 км. Волноваха є зараз важливим логістичним вузлом для росіян, тому вони намагаються оточити цей плацдарм", - повідомив військовослужбовець ЗСУ.
На південь від Вугледара тривають позиційні бої. Войтко розповів про невдалі спроби наступу окупантів на цьому напрямку.
"Окупанти останнім часом намагалися просуватися на північний схід. Оскільки з півдня у них не виходить підібратися до Вугледара, вони спробували просуватися в бік Новомихайлівки, але і там зазнали значних втрат, якихось великих просувань у них немає", - розповів військовослужбовець.
Якщо говорити про напрямок від Великої Новосілки, там тривають активні бої, каже Войтко.
"Підрозділи ЗСУ намагаються здійснювати дії, що дозволять просуватися на південь, завдають вогневого ураження по російських окупантах в Приютному, в Завітному Бажанні, в Новодонецькому", - зазначив Войтко.
Він порівняв бої, які відбувалися за Вугледар з сьогоднішньою ситуацією в Авдіївці.
"Перша фаза цих боїв схожа. Масований штурм був на Вугледарі, і зараз ми його бачили. Але на Вугледарі, хоч ситуація була складна, але легше було тим, що не спостерігалося просування ворога з флангів. За рахунок героїзму наших військових і вдалих дій командирів, ми змогли тоді відбити всі штурми. На Авдіївці, на жаль, ми бачимо, що у ворога є певні просування на флангах. Але наш гарнізон там тримається і ми віримо, що він вистоїть, завдасть ворогу значних втрат і у них не вийде оточити чи захопити місто", - резюмував Войтко.
- 27 жовтня в Інститут вивчення війни повідомили, що важкі втрати навколо Вугледара, ймовірно, завадили російському командуванню здійснити постійні механізовані штурми в інших частинах України пізніше під час зимово-весняного наступу 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе