Окупанти намагаються різними методами оточити Вугледар та змусити ЗСУ відступити, - військовослужбовець Войтко

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог розуміє, що від Вугледара до Волновахи 30 км. Волноваха є зараз важливим логістичним вузлом для росіян, тому вони намагаються оточити цей плацдарм", - повідомив військовослужбовець ЗСУ.

На південь від Вугледара тривають позиційні бої. Войтко розповів про невдалі спроби наступу окупантів на цьому напрямку.

"Окупанти останнім часом намагалися просуватися на північний схід. Оскільки з півдня у них не виходить підібратися до Вугледара, вони спробували просуватися в бік Новомихайлівки, але і там зазнали значних втрат, якихось великих просувань у них немає", - розповів військовослужбовець.

Якщо говорити про напрямок від Великої Новосілки, там тривають активні бої, каже Войтко.

"Підрозділи ЗСУ намагаються здійснювати дії, що дозволять просуватися на південь, завдають вогневого ураження по російських окупантах в Приютному, в Завітному Бажанні, в Новодонецькому", - зазначив Войтко.

Він порівняв бої, які відбувалися за Вугледар з сьогоднішньою ситуацією в Авдіївці.

"Перша фаза цих боїв схожа. Масований штурм був на Вугледарі, і зараз ми його бачили. Але на Вугледарі, хоч ситуація була складна, але легше було тим, що не спостерігалося просування ворога з флангів. За рахунок героїзму наших військових і вдалих дій командирів, ми змогли тоді відбити всі штурми. На Авдіївці, на жаль, ми бачимо, що у ворога є певні просування на флангах. Але наш гарнізон там тримається і ми віримо, що він вистоїть, завдасть ворогу значних втрат і у них не вийде оточити чи захопити місто", - резюмував Войтко.